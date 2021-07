På denne toppen får du ei fantastisk utsikt mot havet

Nyheter

Denne toppen, med fantastisk utsikt ut mot havet, finn du rett over ferjeleiet på Kjelkenes.

Ved kort tur, gå opp frå bossomnen. Startar du frå Sandvika, parker ved kyrkja på Kjelkenes, gå på veg nokre meter austover før du går over på skogsveg vest for byggefeltet. Her er det skog og tydeleg sti.

Startar du på Ytrehus, gå blåmerka sti frå jakthytta til Moldahytta. Den når du ved å gå frå Tiurvegen på Langeneset eller via Risesætra (ny veg). Ta det som ein familietur og legg inn overnatting ved/på Moldahytta, som blir oppgradert til DNT-hytte i år.

