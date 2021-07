Har fått avslag på søknad om tilskot til ladepunkt for el-fritidsbåtar

Kinn kommune, saman med Vestland fylkeskommune, Bremanger kommune og Askvoll kommune, hadde sendt inn ein søknad til Miljødirekoratet om kr 560 000 til eit prosjekt for å bygge ut ei lade-lei for fritidsbåtar. Etter ei samla vurdering har dei avgjort at dei ikkje vil gi Klimasats-støtte til dette prosjektet.