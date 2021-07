Vil gi kundane mogelegheita til å nytte seg av bibliotektet utanom opningstid

I 2020 vedtok Kinn kommune at både Florø og Vågsøy folkebibliotek skal bli meiropne. Meirope bibliotek vil gje lånarane tilgang til bibliotekrommet utanom betent opningstid, slik at det vert lettare for folk å nytte biblioteket når det passar dei. No vil dei ha dette gjennomført.