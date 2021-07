Kinn kommune kjøper prestebustad

Nyheter

Kommunen tok kontakt med Opplysningsvesenets fond (OVF) med spørsmål om å få kjøpe prestebustaden med tilhøyrande tomt, etter at bustaden ikkje lenger vart brukt som prestebustad. Bakgrunnen for at kommunen tok kontakt med OVF om mogeleg kjøp, er eigedommen sin sentral plassering i kvartalet mellom barneskulen og sjukehuset i Florø.