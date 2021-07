14 menn har mista livet i fritidsbåtulykker fyrste halvår

Nyheter

– Me har dei siste åra sett ein gledeleg nedgang i fritidsbåtulukker på årsbasis, frå eit snitt på rundt 30 personar dei siste åra, til totalt 20 omkomne i 2020. Denne nedgangen har ikkje vist seg i fyrste halvår. Dette viser at det er viktig å tenkje tryggleik heile året, og i både sjø og elv. Vatnet er kaldare på vinter, vår og haust, og ein vil ha kortare tid på seg for å redde seg sjølv eller tilkalle hjelp, seier fungerande sjøfartsdirektør, Lars Alvestad.