Daniella frå Sidney ville nærare storhavet. No vil ho bidra til at bygda får blomstre: – Det er så mykje potensial her!

Daniella Liaris frå Sydney i Australia kom til Norge for 2,5 år sidan. Nyleg flytta ho til den vesle halvøya Salt i Selje for å kome nærare storhavet - og ikkje minst - for å lettare få sand mellom tærna. Men det må bli etter jobb, for komande veke opnar ho dørene til den nye blomsterbutikken i bygda