Politiet meiner at mannen som krasja i fjellveggen var rusa – Får ikkje førarkortet tilbake før saka er avgjort

Ein mann i 40-åra er sikta for aktlaus køyring og for å ha køyrd bil når han var påverka av alkohol eller rus. Mannen nektar for dette. Han hugsar ikkje noko frå ulukka i Lotetunnelen denne juninatta.