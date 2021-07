18 mennesker har druknet så langt i sommer

Nyheter

– Enhver ulykke er én for mye. Det er likevel positivt å se at det har vært forholdsvis få drukningsdødsfall i første halvdel av juli, tross godt vær over hele landet og at de fleste av oss ferierer hjemme og gjerne nær sjø og vann, sier generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet i en pressemelding.