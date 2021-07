Her har det skjedd mye på nitti år. Husker du navnet på båten vi ser?

Nyheter

Vågs­øy/Kinn: I dag er vi til­ba­ke til 1930-åra. Bil­det vi­ser litt av Mål­øy, fra sør. T.v. Sør-Vågs­øy kir­ke, ne­den­for kir­ke­går­den f.v. hu­se­ne til Bort­ne, Ot­ter­dal, Midt­hjell og smed Ras­mus Sæ­ter­nes (mørkt med kvite lis­ter). Vi­de­re nord­over langs veien Midthjellbuda (den sto­re med ski­fer­tak), gav­len og ta­ket på Solheims hus, Midthjells røy­ke­ri (kvitt), Skaars hus, Sørland-buda, Ul­ve­sund Ho­tell, Myhres hus, Ha­gens Ho­tell. I sko­gen nord for kirka skim­tes Haugen-går­den og Villa Fjeldheim. Den stør­ste buda vi ser er Skaar-buda, vi­de­re nord­over bu­de­ne til Myhre, Kval­heim & Co. og A. Os­munds­vaag. Over budatakene ser vi Ski­be­nes-hu­set, Hen­den-hu­set, Bruns­vik-hu­set og bank­byg­get «Fram­steg».