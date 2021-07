Saken om lasteskipet som havnet i fjæresteinene var den mest leste saken denne uken

Nyheter

Hovedredningssentralen var først ikke sikre på om skipet hadde gått på grunn eller om det bare var veldig nært land.

Det viser seg at skipet hadde hatt grunnberøring, men de klarte selv å komme seg av grunn. Hovedredningssentralen Sør opplyste at det ikke var noe dramatikk rundt situasjonen. Du kan lese saken her.

Bobilturister som sliter med å finne fram til bobilparkeringen på havna i Måløy var også populær for folk å lese.

Denne saken handler om at flere turister mener skiltingen til bobilparkeringen er for lite synlig, og folk kjører rundt omkring lenge før de finner parkeringsplassen. Du kan lese saken her.

Mange synes også det var interessant å lese om saken om politiet som etterlyste en personbil som ble stelt på Raudeberg på onsdag. Du kan lese saken her.

Disse sakene har også vært populære å lese:

