Landa er einige om makrellavtale

- Eg er glad for at Norge og Færøyane vidarefører avtalen om gjensidig høve til å fiske i kvarandre sine soner. Eg er særleg fornøgd med at Færøyane no opphever plikta til å lande makrell fiska i norske farvatn til bedrifter på Færøyane, slik at færøyske fartøy igjen kan lande makrellfangstar hos norske mottak, seier fiskeri- og sjømatminister Odd-Emil Ingebrigtsen.