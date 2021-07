Fleire Stad-bygder får nye byggefelt

Nyheter

Ordførar Alfred Bjørlo seier at status for bygder utanom Nordfjordeid i Stad kommune er at Kjølsdalen og Stårheim begge har klare nye kommunale bustadfelt. Stadlandet, Flatraket og Selje sentrum har bustadfelt, mens Bryggja, Haugen og Hjelle skal få kommunale bustadfelt. Ordføraren legg til at på Hjelle er det i dag eit privat bustadfelt, slik at det er tomter tilgjengeleg nær skulen.