Helsedirektoratet: 95 prosent overheldt karantenereglane i juni

Nasjonalt kontrollsenter, som ligg under Helsedirektoratet, rettleier og kontrollerer at reisande til Noreg etterlever karantenereglane ved innreise til landet. I ein fersk rapport som er levert til Helse- og omsorgsdepartementet, opplyser dei at rundt 116.000 innreisande har vorte ringde til og kontrollerte i perioden mellom 7. juni og 4. juli, og 86.000 av telefonsamtalane vart svart på.