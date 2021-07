En felles bilinteresse og ønsket om å skape liv i bygda er grunnen til at Gurgen og Geir Arne lager bilfest

Nyheter

– For ikke så lenge siden sto jeg ved inngangen til Rema 1000 her i Deknepollen og beundret den stilige Corvetten til Geir Arne Solheim. Vi kom i dialog om at vi begge synes det hadde vært gøy om vi kunne fått til et slags biltreff her i Deknepollen siden vi begge ønsker å skape liv i bygda. Det ene førte til det andre, og på samme dag hadde vi plutselig opprettet et Facebook-arrangement og Geir Arne hadde alt begynt å skissere logoen til arrangementet, smiler Gurgen Margaryan.