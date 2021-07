Det blir sol og badetemperatur i helga. Men nyt det, for det varer ikkje lenge

Nyheter

Det blir fint vêr heile helga, med sol og varmegrader. No er det badetemperaturar igjen. Det er det berre å nytte, for til neste veke skal det skye over igjen.

Det er meldt skiftande bris, men stort sett fint vêr.

Slik blir vêret

I Måløy blir det sol og skyer, men gode temperaturar heile helga.

På Nordfjordeid er det meldt opp til 26 varmegrader på fredag og laurdag, men på søndag kjem det ei regnbye ut på ettermiddagen.

I Selje er det meldt stort sett sol heile helga, med opp til 20 varmegrader. Ut på søndagen ser det ut til å skye litt over.

I Vanylven kan ein vente sol og 23 varmegrader på fredag og laurdag. Temperaturen kjem til å halde seg godt ut på søndagen også, men ein kan vente regnbyer på ettermiddagen.

I Kalvåg er det meldt stort sett sol, og temperaturen ser ut til å vere rundt 23 varmegrader.

Svelgen kan vente seg sol heile helga med temperatur opp til 25 grader.

Frå måndag skal det skye over, og det skal kome regnbyger ut over veka. Dette blir kanskje den siste sikkelege sommarsola vi får i år.