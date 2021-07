Nyt både musikk og bøker på festival i havgapet

Nyheter

Festivalen Åram Pluss går av stabelen for tredje gong torsdag 29. til laurdag 31. juli. Nytt av året er at mykje av festivalen blir utandørs på kaiområdet ved Tussa sitt kraftverk på Sørbrandal.

Det blir konsertar og forfattarmøte, familiearrangement og allsong. Trioen Arvid Engegård, fiolin, Håvard Svendsrud, trekkspel, og Svein Haugen, kontrabass, held konsert fredag. Line Dybedal og Odd-Erik Lothe skal fylle laurdagskvelden med sommarlege tonar, og torsdag inviterer vi til allsong med Nina Vedeld Telseth med musikarar.

Ane Barmen frå Vågsvåg i Kinn vann Brageprisen for ungdomsboka Draumar betyr ingenting. Vi møter henne i samtale med forfattar Marit Kaldhol. Forfattar Tore Kvæven frå Sirdal hevdar at det han skriv utandørs blir betre enn det han skriv under tak. Vi satsar på at ein samtale også blir betre under open himmel og har engasjert Jan Inge Sørbø til å snakke med han på scena.

Gitarist Stig Ulv, songar Karen Rosenberg Olsen, pianist Kato Nogva Flem, organist Mathias Louis Sørbø og fleire kjem, også forfattaren bak pseudonymet Karen Støylen. Sjå fullt og oppdatert program på heimesida arampluss.no og følg oss gjerne på Facebook.

Velkomen på festival!

Du kan lese meir om alt det fantastiske du kan oppleve i vår region i Fjordenes Tidende sitt eige reiselivsmagasin Havsalt sommar.