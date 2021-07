Denne gjengen med yrkessjåfører tok fagkurs i 1991

Nyheter

Vågs­øy/Kinn: «Yr­kes­sjå­fø­rer tar fag­kurs» stod det over det­te bil­det i Fjor­de­nes Tidende 13. mai 1991. Team Tra­fikk­sko­le i Mål­øy, i sam­ar­beid med ar­beids­mar­keds­eta­ten og fylkesopplæringsnemnda, stod bak fag­kur­set, der 13 yr­kes­sjå­fø­rer del­tok. Trans­port­sel­ska­pe­ne og Bil­til­sy­net støtta også opp­leg­get. Kur­set var på 355 ti­mer og gikk over 10 uker. Det blei un­der­vist i bl.a. øko­no­mi, frakt av far­lig last, ser­vi­ce, kun­de­be­hand­ling og EF-reg­ler.