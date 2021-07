Kjem med årets julegåve: — Vi er ferdige med brua i desember

Nyheter

Sidan våren 2018 har Statens vegvesen arbeidd med vedlikehald av Måløybrua. Arbeidet skulle vore ferdig våren 2021, men er blitt forsinka på grunn av koronasituasjonen, men også dårleg vêr med orkanar. Men no skal byggeprosjektet vere ferdig til jul.

– Arbeidet med Måløybrua har gått fint, men det har vore nokre utsettingar på grunn av korona. Vi har fleire arbeidarar frå utlandet som har vore på heimreise og det er blant anna det som har ført til utsetting, seier byggeleiar Arild Henjen frå Statens vegvesen til Fjordenes Tidende.

Byggeleiaren fortel at det harde vêret har også hatt stor betyding for byggeprosjektet.

– Vi har fått øydelagt fleire presenningar og det tok litt tid før vi lærte oss å sjekke vêrmeldingar. Vi fekk litt sjokk då det var orkan midt i juni, seier Arild Henjen, og legg til:

– Det er mange av oss som ikkje er vande med så mykje vind.

Prosjektet har ei prisramme på 70 millionar.

Byggeleiaren fortel at det er viktig arbeid som har blitt gjort desse åra, og fortel at jobben dei no har gjort gjer at brua kjem til å stå støtt i mange år framover.

– Om dette arbeidet ikkje hadde vore utført, kunne ein risikert at brua ikkje kunne vore i bruk om nokre år.

Consolvo har kontrakt til november 2021. Ifølge Henjen kjem bygginga til å vere ferdig til då, så frå desember kan ein køyre over Måløybrua utan å måtte vente på raudt lys.