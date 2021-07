Smittet ungdom deltok på stor samling – et hundretalls personer må i karantene

Nyheter

– Den smittede personen er en ungdom som sannsynligvis har blitt smittet under opphold i Bergen eller Stavanger, sier Dale til Fjordenes Tidende.

Helse Førde: ein ny positiv prøve frå Kinn Frå Helse Førde sin lab kjem det meldingar om to positive prøver tysdag morgon, ein av desse er frå Kinn kommune.

Vedkommende har deltatt på en samling av ungdommer på Askrova ved Florø for noen dager siden, der mange kom sammen for å sole seg og bade. Dette medfører, ifølge kommuneoverlegen, at et stort antall personer nå må gå i karantene og teste seg for covid-19.

– Her blir det mye testing og karantene. Det kan dreie seg om et hundretalls personer som nå må i karantene. Vi anbefaler alle som var med på denne samlingen om å teste seg, både nærkontakter og andre. Det er i alle fall bra at dette var et arrangement utendørs, sier Jan Helge Dale.