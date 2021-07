Det blir ikkje sydenstemning på «Playa del Polljen» denne sommaren, men prosjektgruppa er framleis positive

Nyheter

– Det går ganske bra. Akkurat no har arbeidarane ferie, men så byrjar dei på att og då tenkjer vi at vi byrjar å nærme oss ei avslutning på sjølve uteområdet, seier leiar for tur og friluftsgruppa i Skavøypoll Idrettslag, Jørgen Blålid, til Fjordenes Tidende.