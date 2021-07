Har du prøvd heimekontor på hytta? No vil fleire vil jobbe frå hyttekontoret

Nyheter

Blant dagens hytteeigarar bruker to av tre aldri hytta som kontor, ifølgje ei undersøking Ipsos har utført for DNB Eiendom. Framtidige hytteeigarar ser likevel for seg å kombinere hyttetilværet med jobb i større grad. Seks av ti ser for seg å jobbe frå «hyttekontoret».