Har inngått partnerskapsavtale: – Slike samarbeid lar oss tilby avansert teknologikapasitet

Det er iLaks som melder saken.

– Med Evoys systemer om bord er vi i stand til å oppfylle kravene til våre kommersielle kunder når det gjelder å tilby kostnadsbesparende løsninger uten å gå på kompromiss med kraft og hastighet, samtidig som vi reduserer karbonavtrykk og støynivå. Vi er veldig glade for å ha funnet en perfekt partner i Evoy for å posisjonere Hukkelberg Boats strategisk i det raskt voksende markedet for elektriske fartøyer og skiftet mot ren energi til sjøs, sier Øyvind Sommer Hukkelberg til Ilaks.

Evoy og Hukkelberg er særlig rettet mot redningsfartøyer, arbeidsbåter for fiskeoppdrett og dykkerbåter.

– Vi er veldig glade for å samarbeide med en så viktig partner som Hukkelberg Boats, som tilbyr et bredt spekter av alternativer for forskjellige segmenter. Når vi vokser, utvikler teknologien vår seg også, og samarbeid med slike smidige partnere lar oss tilby avansert teknologikapasitet. Vi jobber allerede med flere potensielle kunder for denne typen fartøyer og ser fram til å fortsette samarbeidet med Hukkelberg Boats og dele våre samlede tilbud til vår kundedatabase, sier Per Arne Fagervoll Meek, CCO i Evoy.