Filmen om Else og Odd som fann kjærleiken etter 70 år har vunne prestisjetung filmpris i USA

Filmen, som på engelsk har fått namnet «True Love Never Dies» er laga av produksjonsselskapet A5 Film AS, og blei vist på NRK TV 22. desember i fjor. Regissør Mari Bakke Riise, som tidlegare har teke imot fleire prisar, er den kreative krafta bak filmen som no har blitt kåra til beste dokumentarfilm under New York Independent Film Festival.