Fleire hundre elevar går hausten i møte utan skuleplass

Nyheter

Her har nemleg søkartala vore det dobbelte av det ein har studieplassar i fleire regionar i fylket, og andre inntak for dei vidaregåande skulane viser at 125 elevar som søkte påbygg for generell studiekompetanse manglar skuleplass etter andre inntak. Av desse høyrer 35 til i tidlegare Sogn og Fjordane.