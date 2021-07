Har en god sesong

Angrer ikke på at de satset på feriesenteret: – Vi visste ikke hva vi gikk til, men det har vært moro

Solveig Midtbø angrer ikke på at hun, sammen med Sverre Solibakke, høsten 2019 tok over feriesenteret på Bryggja. – Vi visste ikke helt hva vi gikk til, men nå har vi en strategi og plan for hvor vi vil med denne satsingen, sier Midtbø.