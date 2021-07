Arbeidsløysa aukar i fylket, men kysten held seg under snittet

Ved utgangen av juli var 9.894 personar i Vestland heilt arbeidsledige, ein auke på over 650 personar sidan juni. Men kommunane Kinn, Stad og Bremanger viser ikkje same utvikling. Dei ligg under fylkesgjennomsnittet på arbeidsløyse.