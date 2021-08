Meiner forholda for tømming av toalett for bubilar er for dårleg

– Om vi skal vere eit attraktivt område for bubilturistar, må dette gjerast noko med

Helge Hjelle frå Måløy har tatt kontakt med Kinn kommune for å sette fokus på at forholda for tømming av toalett og spillvatn for bubilturistar i Måløy langt ifrå er bra nok.