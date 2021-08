Ta på deg badebuksa, men ver forsiktig med open eld

Nyheter

Det er framleis sommar og i vårt distrikt ligg det an til å bli ei fin veke der vi ser sola, har lite vind og minimalt med nedbør. Det betyr at dersom du ikkje har bada i sjøen endå, og har lyst til det, er det lurt å hoppe uti i helga. Då kryp gradestokken over 20 i blant anna Måløy, Selje, Kalvåg og på Nordfjordeid.

Sidan det har vore varmt lenge og lite nedbør, bør du vere forsiktig med open eld viss du planlegg å grille eller tenne bål. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel for skogbrann i Vestland fylke.

Brannen er slukket Det brant i en bosscontainer ved campingen, en engangsgrill kan ha skylden Brannen startet i en bosscontainer ved campingen, og brannmannskapene fikk raskt kontroll på situasjonen.

Det vil vere enkelte skyer, men det treng ikkje å hindre ein i å nyte slutten av sommaren. Så ta på bikinien eller badebuksa, og test ut temperaturen i havet på ei av dei flotte strendene i området vårt. Og dersom du er ein person som elskar å bade, ikkje pakk vekk badebuksa endå. Det kan sjå ut som vi framleis har nokre fleire badedagar framfor oss