Sjekk kva Strandfestivalen gjer for å snu labert billettsalg til eit positivt stunt 

Nyheter

– Vi er ein gjeng ukuelege optimistar som berre heiv oss rundt då vi såg at billettsalet ikkje blei det vi håpte, seier festivalsjef for Strandfestivalen, Kent Rune Bugjerde.

Då billettsalet stengde onsdag var det berre 150 billettar totalt som var selde til dei to konsertane laurdag.

– Vi er litt overraska over at det ikkje blei seld fleire billettar, men det kan vere mange grunnar til det. At sommaren er på hell, at mange er på ferie og at det skjer fleire ting på ein gong.

Blir gratisarrangement for barn og unge

No arrangerer derfor Strandfestivalen konsert på ettermiddagen som ei familieoppleving og eit som gratis arrangement for barn og unge.

– Vi ønsker å gje dette tilbodet til barn og unge som ikkje får gå så mykje på konsertar, og Strandfestivalen har tidlegare hatt gratisarrangement for barn. Så på laurdag kjem Andrea til å synge litt og Trang Fødsel kjem til å spele litt, og det blir moglegheit å kjøpe ting i kiosken.

I følgje festivalsjefen ligg det derfor an til å bli ein skikkeleg flott ettermiddag på ein unik plass.

– Det er ein heilt spesiell plass å ha konsert. Det er jo verken vatn eller straum, så det er takka vere sponsoren vår Linja sitt aggregat at vi i det heile tatt kan skape ei slik ramme rundt konsertane.

– Strandfestivalen skal vere feel good

Det ligg an til å bli ein flott ettermiddag og kveld.

– Det er meldt fint vêr og mellom 23 og 24 grader. Strandfestivalen skal vere feel good, så dette passar heilt inn i det. Vi får likevel mogelegheit å vise fram den fine bygda vår, den unike konsertplassen og dei gode sponsorane våre.

Bugjerde fortel at sidan dei allereie hadde betalt artistane for dei to konsertane, ønskte dei å bruke den første av dei til dette gratisarrangementet, i staden for at det blir ein konsert med få i publikum.

– Vi legg ut 200 gratisbillettar på torsdag føremiddag og sel til dei er utselde, eventuelt i «døra» dersom ikkje alle blir selde på nett. Vi gjer det gjennom bilett-tenesta Tikkio for å ha kontroll, og det er maks fem billettar per kjøpar.

Strandfestivalen understrekar at dei tar koronatiltaka på alvor og at det blir konsertar i trygge rammer.

– Vi kjem nok ikkje til å tene pengar på dette, men håper vi går i null. Vi får sjå korleis det går med kompensasjonsordningane også. Men vi har lyst å gje noko tilbake til sponsorane våre som har stilt opp i fjor og i år trass korona, og til folk i området. Vi ønsker at folk skal sitte igjen med gode opplevingar.

Førre konsert med Stavangerkameratane fekk svært god omtale og tilbakemeldingane til arrangørane har vore svært positive.

– Både Stavangerkameratane og publikum har gitt tilbakemelding både på stemninga, musikken og ikkje minst konsertplassen.

Konsert på kvelden

Festivalsjefen gler seg også til konserten på kvelden og trur den kjem til å bli veldig bra. Jobben med å få på plass ting er begynt og på fredag startar dei med sjølve rigginga.

– Kvelden Stavangerkameratane spelte var det eit fantastisk lys og ein flott solnedgang, og eg håper laurdag kveld blir flott også, for sola går alltid ned på Refvik, uansett om det er framfor eller bak skyene, smiler festivalsjefen.