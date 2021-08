To tenåringar smitta etter bursdagsfest

Nyheter

Det er Firdaposten som melder saka fredag morgon.

Det er mest trulet i samband med eit bursdagsselskap i Florø laurdag, med over 20 deltakarar, at dei to personane fekke smitte.

Ungdommane hadde kjent symptom og testa seg.

Dale og teamet jobbar no med å med å kome i kontakt med alle som har vore i selskapet.

– No smittesporar vi med full styrke, men per no så kjenner vi ikkje smittekjelda, seier Dale til Firdaposten, og oppmodar alle som kjenner på symptom til å halde seg heime til svar på koronatesten ligg føre.