Frå neste veke er du velkomen til å førehandsrøyste

Nyheter

Frå tysdag 10. august til og med fredag 10. september, kan ein førehandsrøyste.

– Om du ikkje har høve til å røyste på valdagen 13. september, kan du røyste på førehand i den kommunen du befinner deg i. Men om du skal stemme på valdagen, må det vere den kommunen der du står i manntalet, seier stabsleiar for informasjon og service i Kinn kommune, Linda Myhre Larsen.

Dersom ein skal stemme på førehand må ein gjere det på servicetorget i Måløy rådhus.

– Det er veldig viktig at alle hugsar å ta med legitimasjon med bilde når ein skal røyste, seier Larsen.

Dette året er det fyrste gong at valkort blir sendt ut digitalt. Dette er ein også oppfordra til å ha tilgjengeleg når ein skal røyste.

Slik stemmer du

Når du kjem til lokalet blir du vist til eit valavlukke. Utanfor står det instruksar om korleis du skal røyste. Inne finn du oversikt over partia med stemmesetel.

Etter du har stemt blir du kryssa ut i mantalet, deretter legg du setelen i urnen.

Ein blir oppfordra til å halde minst ein meter avstand til dei andre i lokalet når ein røyster.

Oppfordrar til å halde smittevernreglar



Gjennomføringa av stortingsvalet i år vert som normalt, men ein må halde seg til gjeldande smittevernreglar.

– Det er viktig at dei som kjem til røystelokalet held seg til reglane, og vi kjem til å vere obs på at folk må halde minst ein meter avstand til kvarandre, seier Myhre Larsen.

Dei oppmodar også om at ein nyttar seg av førehandsrøysteperioden slik at det ikkje blir for store folkemassar på valdagen.

Folkerøysting for målform

I same periode er det også ei anna stemme du kan avgje. For frå 10. august til 10. september kan du som bur i Måløy valkrins også førehandsrøyste om målform på Skram skole på rådhuset i Måløy.

Vil ha folkerøysting for å sjekke om folk er med på å gjere skulen til rein nynorskskule Kommunedirektør Terje Heggheim legg i dag fram ei sak for oppvekst- og kulturutvalet der han foreslår å gjere Skram skole til rein nynorsskule. Ein vil kunne spare 2,4 millionar kroner i året på å slippe å dele klasser når tiltaket får full effekt.

Dette handlar ikkje om kva slags målform elevane skal måtte nytte, her vil det framleis vere moglegheit til å velje både bokmål og nynorsk så lenge nok elevar vel det eine eller det andre. Avrøystinga handlar om skulen si offisielle målform, om skulen skal vere ein bokmål- eller nynorskskule og ha materiell på den målforma.

På røystesetelen kan du derfor velje eitt av følgjande alternativ: nynorsk, bokmål eller blank stemme.

Skal nynorsk eller bokmål være målform ved denne skolen? 13. september blir det folkeavstemning Kinn kommunestyre vedtok i dag når og hvordan den rådgivende folkeavstemningen om målformen til Skram skole skal gjennomføres.

Vil nå fleire

I år skal det også vere mogleg å stemme på kjøpesenter i kommunen.

– Dette er for å nå fleire, slik at vi kanskje får inn fleire stemmer, seier stabsleiar for Kinn kommune.

Det skal vere mogleg å stemme på kjøpesenteret laurdag 4. september, på Måløy Brygge, Måløy Stormarked og AMFI i Florø.

Valdagen er 13. september.