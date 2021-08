Nattestenger fylkesvegen i to uker

Nyheter

Frå 8. august blir det nattestengt på kvardagane i to veker. Det er ikkje lokal omkøyring, men naudetatane kan passere.

– Stikkrennene leiar vatn vekk frå vegen. Om dei blir øydelagde kan vegen i verste fall kollapse. Røyra som ligg i vegen no blir bytta ut i røyr med større dimensjon for å kunne ta unna auka nedbørsmengder i framtida, seier byggeleiar Eivind Voldsund.

I veke 31 blir vegen stengt frå og med søndag 8. august til og med torsdag 12. august.

I veke 32 blir vegen stengt frå og med søndag 15. august til og med torsdag 19. august.

– Opningstidspunktet er med atterhald om at entreprenøren ikkje støyter på stein i grunnen som er for stor til å fjernast med maskin. Sprenging kan føre til at dei ikkje rekk å bli ferdige til planlagt tidspunkt, Voldsund.

Det er ikkje lokal omkøyring. Alternativ rute er via E39 Kvivsvegen i Volda. Naudetatane kan passere.