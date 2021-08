To nye personar i isolasjon – ventar på fleire prøvesvar

Nyheter

Laurdag kveld viste resultat frå testing gjort i Selje fredag at to nye personar har testa positivt for covid-19.

Ein person er sett i isolasjon, men smittevegen er ukjend Personen som testa seg i Selje onsdag, fikk positivt prøvesvar og er no sett i isolasjon.

Begge personane var allereie i karantene som nærkontaktar til ein tidlegare smitta. Smittevegen er kjent. Kartlegging laurdag kveld viser at det ikkje er nye nærkontaktar i samband med dette. Smittesporinga er avslutta.

Det manglar enno nokre svar på prøver tatt fredag. Svar på desse er venta søndag.

Seks nye positive prøver knytt til bursdagsfesten Seks nye positive prøver har kome etter bursdagsfesten i Florø førre laurdag.

Vi oppmodar alle innbyggjarar om å følgje einmetersregelen nøye, ha god handhygiene og ha lav terskel for å teste seg og halde seg heime ved teikn til sjukdom.

Vi minner om at også vaksinerte personar bør teste seg ved symptom.