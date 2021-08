To nye positive prøver. Til sammen er det ti smittetilfeller på tre dager

Nyheter

Det betyr at det er funnet ti positive prøver i kommunen de siste tre dagene. Kommuneoverlegen mener likevel at faren for villsmitte i lokalsamfunnet er liten.

– Med seks positive prøver i Florø i går, og to i dag, har vi nok å henge fingrene i med smittesporing, sier kommuneoverlege i Kinn, Jan Helge Dale til Fjordenes Tidende søndag kveld.

Det er dermed totalt ti personer i Kinn kommune, alle i Florø-området, som har testet positivt de siste tre dagene.

– Smittetilfellene henger sammen, så vi har for så vidt kontroll, men vi må nok regne med å finne flere positive prøver hos nærkontakter de neste dagene. Alle nærkontaktene er i karantene, så sånn sett mener vi det ikke er stor fare for villsmitte inn imot lokalsamfunnet i Florø, sier Jan Helge Dale.