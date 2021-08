Det er berre å nyte varmen nokre dagar til

Nyheter

Det er framleis meldt om skogbrannfare til og med i dag, tysdag, i området, men deretter ser vi at det begynner å regne enkelte stader, og faren for skogbrannar vil dermed minke.

Vi kan framleis glede oss over varme, for både i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven er det denne veka meldt rundt 20 grader fram til helga.

I dag, tysdag, melder yr.no sørleg bris, fyrst på dagen og til dels frisk bris på kysten. Skya eller delvis skya og det kan komme nokre regnbyer. Utrygt for tåke og lave tåkeskyer på kysten. Frå i ettermiddag er det meldt bris mellom sørvest og søraust, og sjanse for regnbyer. Utrygt for tore.

På onsdag og torsdag kan ein oppleve skiftande bris, frå om ettermiddagen vest og sørvest bris på kysten. Sjanse for regnbyer, og det kan hende det kjem tore. Utrygt for tåke eller lave tåke skyer på kysten.

Til helga er det berre å finne fram paraplyen, for det er venta regn.