Ola sin cabriolet er bonus etter hardt arbeid

På varme sommardagar er det lett å misunne desse med opne bilar som susar av garde med vind i håret. Kabriolet er eit symbol på fridom. Ein av dei som har gjort kabriolet til meir enn ein draum, er Ola Frislid. Han har jamvel to. Den første er ein Cadillac Deville 1964-modell. Dette er ein familiebil med seks sete. Bilen er brukt både til familieturar og til bryllaupskøyring. Ola reknar på at han har køyrt 20-30 brudepar i den duvande, svarte doningen. Trass i at bilen nærmar seg 60 år og er veteranbil for lenge sidan, er det ein bruksbil.