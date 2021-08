Snart startar arbeidet med «Norges grønaste smarthus»

Nyheter

– Bygget skal vere eit «levande» smarthus. Det skal gi rom for nysgjerrigheit, innovasjon, teknologi og læring. Samstundes skal vi tenkje på framtida, og på den grøne bølga vi er i no. Vi håpar og trur at vi skal kunne bygge bygget på ein måte som er framtidsretta og positivt for miljøet, seier Nes i ei pressemelding.