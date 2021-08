– Dagens satser for foreldrebetaling i SFO bidrar til å dele barna inn i A- og B-lag

Stortingskandidat for Arbeiderpartiet i Sogn og Fjordane valgkrets, Torbjørn Vereide, mener at dagens skolefritidsordning bidrar til å skape et A- og B-lag blant barn. Han og Arbeiderpartiet vil gå til valg på å gjøre ordningen billigere for foreldre.