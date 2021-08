Statsforvaltaren har kome med fråsegn til reguleringsplana

Meiner byggjegrensa mot sjø er for knapp, og at alternativ til plassering av den nye brannstasjonen ikkje er godt nok greidd ut

Statsforvaltaren i Vestland meiner at ei byggjegrense på seks meter frå sjø i Måløy er for knapp, og at kommunen ikkje har tilstrekkeleg dokumentert at alternative plasseringar av den nye brannstasjonen har blitt vurdert.