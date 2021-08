Regjeringa vil betre likestillinga i maritim næring

Nyheter

– Maritim næring er ei av våre viktigaste og mest innovative næringar. For å best mogleg vidareføre næringa si evne til verdiskaping og innovasjon, vil det vere sentralt at næringa klarer å rekruttere og utnytte talent frå heile arbeidsstyrken, seier næringsminister Iselin Nybø (V) i ei pressemelding.