Ein ny nærkontakt er smitta

Nyheter

- Torsdag kveld synte resultat frå testing gjort i Selje tysdag at ein ny person har testa positivt for covid-19. Personen var allereie i karantene som nærkontakt til ein tidlegare smitta i same husstand. Det er ingen nye nærkontaktar og smittesporinga er avslutta, seier kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld, og legg til:

- Vi oppmodar alle innbyggjarar om å følgje einmetersregelen nøye, ha god handhygiene og ha lav terskel for å teste seg og halde seg heime ved teikn til sjukdom. Vi minner om at også vaksinerte personar bør teste seg ved symptom.