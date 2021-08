Kunst som takkar for innsatsen til helsevesenet under pandemien blir utstilt på sjukehuset

Helse Vest ba den kjente kunstnaren Pøbel om å lage eit kunstverk for å uttrykke takksemda for innsatsen til alle sine medarbeidarar under pandemien. No blir kunstverket å sjå på Nordfjord sjukehus ein kort periode.