Politiet ønsker kontakt med to personar etter brannane i Måløy

Innsatsleiar Morten Hagen seier at folk ikkje treng å vere redde, men han håper, at sidan der har vore to forsøk på å skape brann, at alle følger ekstra med på kvelden og natta dersom dei er ute. Han meiner at det no er lav terskel for å ta kontakt dersom ein ser noko ein trur kan vere aktuelt for politiet å vite om.