Senterpartiet desidert størst i ny meiningsmåling

Det er Norstat som på oppdrag frå NRK har gjennomført denne meiningsmålinga i Sogn og Fjordane valkrins. Dei har fått 600 svar.

I NRK sin store måling er det framleis Senterpartiet som er soleklart størst i valkrinsen Sogn og Fjordane. Men det er Høgre som går mest fram, samanlikna med førre store måling gjort av NRK.

Men det er ikkje nok til at Høgre kaprar eit sikkert mandat. Mandatfordelinga i denne meininsmålinga blir at Senterpartiet får to representantar og Arbeidarpartiet får det tredje sikre mandatet.

I denne målinga ligg Høgre an til å få utjamningsmandatet i Sogn og Fjordane, om dette skulle bli valresultatet.