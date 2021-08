Slår seg ikkje til ro med svaret frå fiskeriministeren om regionkontoret i Måløy

Nyheter

Fiskeriministeren vil i svaret til stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete ikkje garantere for at Fiskeriregionen skal styrast frå Måløy framover. Ho spurde fiskeriministeren om han kunne stadfeste at det ikkje vil bli føreteke sentralisering av oppgåver og tilsette frå Fiskeridirektoratet sitt regionkontor i Måløy og at regionkontoret vil bli oppretthalde som i dag.