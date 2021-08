Har framleis ikkje fått kontakt med personane som var ute og gjekk brannatta

Seint fredag gjekk politiet ut med eit ønske om at to personar som var blitt observert i Gate 4 natt til fredag, skulle ta kontakt. Ifølgje politiet kan dei kan sitte på viktig informasjon etter dei to brannforsøka i Måløy same natta, men framleis har ikkje politiet høyrt noko frå dei.