Stenger barnehageavdeling etter nytt smittetilfelle – 38 nærkontaktar skal testast

Nyheter

– Personalgruppa ved småbarnsavdelinga er nærkontaktar til den smitta. Dei vil bli testa i morgon. Nokre av dei er delvis vaksinerte som betyr at dei kan teste seg ut av karantene om det er negative prøver, seier Dale.

Men ein kjem likevel ikkje utanom det å måtte stenge dørene, ifølge kommuneoverlegen.

– Det blir for lite folk på måndag til å ta imot nye born på småbarnsavdelinga. Derfor blir barnehagen stengt i to dagar i første omgang, så får vi sjå an bemanninga ut ifrå kor mange som kan teste seg ut av karantene, forklarar han.

Det er no nye reglar rundt karantene basert på om ein er fullvaksinert eller delvis vaksinert. Om ein er fullvaksinert nærkontakt, treng ein ikkje å gå i karantene. Men dette finn kommunen først ut av på måndag.

– Vi tilbyr alle saman å teste seg i morgon. Då er håpet at vi kan korte ned karantenetida til enkelte, seier Dale.

Heile laget er nærkontaktar

Den smitta er ein seniorspelar for Måløy fotballklubb. Dale kan stadfeste at heile spelarstallen no er å rekne som nærkontaktar.

Ein ny person har testa positivt for korona – Det er ein prøve frå Måløy som vi fekk positivt svar på no i ettermiddag. Så no er dei i gang med smittesporing på legekontoret, seier kommuneoverlege Jan Helge Dale til Fjordenes Tidende.

Sjølv om fleire og fleire no er vaksinert, ber kommuneoverlegen folk om framleis å vere påpasselege om ein får symptom.

– Då ein halde seg i ro og teste seg. Det er same leksa som alltid. Sjølv dei som får symptom rett etter å ha testa negativt, må ta desse symptoma på alvor. Då må ein ikkje stole på den negative prøven, men heller teste seg igjen.

– Fryktar du eit nytt utbrot?

– No er vi i ein situasjon der ein god del av innbyggjarane er vaksinerte. Men vi har også ein del som ikkje har bestilt time enno. Så om dei gjer det blir det enda mindre sjanse for utbrot. Vi har både vaksiner og ledige timar, så då kan alle ned til 18 år som ikkje har fått tatt vaksine enno, bestille time, oppfordrar kommuneoverlegen.