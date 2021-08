Hotellet kan få 23 rom til: – Vi har akutt behov for meir plass

Stad hotell held fram med å vekse. Det er i alle fall det som ligg i korta om Vestkapp Eiendom AS får det som dei ønsker, nemleg å omregulere eit større område søraust for dagens hotell for å lage plass til femten nye hotellrom.