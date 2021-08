Testa 57 personar måndag, men testkapasiteten er på bristepunktet

– Problemet vårt no er at det tar tid å få svar på prøvene. Dei 57 vi testa i Måløy måndag får vi sikkert ikkje svar på før tysdag kveld. Det er dilemmaet vårt no, seier kommuneoverlege Jan Helge Dale, som meiner det er viktig at mediene no ikkje overdramatiserer.