Nyheter

– Vi kan ikke være en seriøs fiskerinasjon uten et skikkelig verftstilbud på kysten. Det går ikke an. Det er mange nasjoner som har prøvd å utnytte fiskerettigheter, men det har blitt vanskelig å få noen til å satse i mangel av et lokalt service- og tjenestetilbud for båtene. Det at vi har en levende verftsindustri i Norge er egentlig en forutsetning for at vi kan drive med fiskeri i den skala som vi gjør, var Agnar Lyngs budskap til fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen da ministeren nylig var på besøk i Måløy.